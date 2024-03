Investito un uomo di 29 anni a Varese all’alba

A Varese, un uomo di 29 anni è stato investito poco prima dell’alba.

La richiesta di soccorso è stata effettuata intorno alle 5.30 da via Ca’ Bassa, zona Belforte. Sul luogo sono intervenuti un’ambulanza e un’automobile medica, entrambi classificati come codice giallo per la gravità media dell’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il giovane di 29 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, sempre con codice giallo, presentando traumi e contusioni di media gravità.

Le forze dell’ordine stanno attualmente valutando la dinamica dell’investimento e dell’incidente.