La primavera, il succiacapre e “la promessa”: quattro escursioni per scoprire la brughiera con Viva Via Gaggio

Con Viva Via Gaggio alla scoperta delle brughiere di Lonate e Malpensa: l’associazione proporrà sabato la “Camminata di Primavera”, appuntamento tradizionale, ma anche altre tre escursioni molto particolari.

«Una serie di visite guidate negli ambienti naturali facenti parte della proposta Sic/Zps Brughiere di Lonate Malpensa per festeggiare insieme i 50 anni dell’ente Parco», spiegano quelli di Viva Via Gaggio, realtà che prende il nome dalla lunga via storica – ancora oggi sterrata – che collega Lonate Pozzolo con il fiume Ticino, attraversando boschi e brughiera.

La prima iniziativa sarà sabato 23 marzo 2024 con la Camminata di Primavera, iniziativa giunta ormai alla XIV° edizione.

«Una camminata a cui siamo particolarmente legati: era il 2010, quando non eravamo ancora Comitato e nemmeno Associazione e organizzammo la I° Camminata di Primavera. Erano i tempi in cui nel silenzio delle istituzioni si parlava di Terza Pista e capannoni e fu appunto la prima iniziativa che venne organizzata e subito dopo nacque appunto Viva Via Gaggio».

Il programma prevede il ritrovo al parcheggio del Centro Parco ex Dogana (ingresso con le auto da via del gregge) alle 14.30, viene proposto percorso di 6 km circa adatto a tutti. Opportuno indossare pantaloni lunghi e scarpe comode.

Iscrizioni a vivaviagaggio@gmail.com

Le altre visite guidate saranno

Oltre a questo Viva Via Gaggio proporrà anche altre tre escursioni in primavera inoltrata, sempre con patrocinio del Parco del Ticino.

• Domenica 12 maggio al mattino Vasconi di fitodepurazione e spagliamento del torrente Arno

• Venerdì 7 giugno notturna in brughiera alla scoperta del Succiacapre

• Sabato 29 giugno al mattino visita al Campo della Promessa