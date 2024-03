Le uova di Pasqua della comunità di “Gallarate è” aiutano i clown in corsia

Il cioccolato fa bene all’umore e anche alla solidarietà: è il caso delle uova di Pasqua di “Gallarate è…”, il gruppo facebook gallaratese non nuovo ad iniziative solidali e comunitarie.

Duecento uova solidali che hanno consentito di devolvere 2090 euro all’associazione Vip Verbano Onlus – Un naso rosso per sognare, che porta i clown nei reparti di pediatria degli ospedali della zona e in altri contesti di bisogno (ma con previsione anche di nuove attività, come l’animazione per le famiglie e i figli dei carcerati).

La somma è stata consegnata lunedì sera all’associazione dai tre admin di “Gallarate è…”, Monica Salomoni, Emanuele Mulazzani (promotore di un’altra raccolta solidale a base di uova di Pasqua, per gli oratori) e Giorgio Svezia.

L’operazione solidale stata resa possibile anche dal contributo di ATS Aviation Training Services, azienda della zona di Malpensa. La consegna è avvenuta con un momento di festa e condivisione con l’associazione.