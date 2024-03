L’Oltrepò scappa, l’Ardor Lazzate fa 12 gol. Pari tra Verbano e Saronno

Il fine settimana di Eccellenza sorride all’Oltrepò che batte 4-1 la Milanese e allunga in vetta. La Sestese infatti, grazie alla rete di Della Volpe, impone l’1-1 al Magenta, che è ora distante 5 lunghezze con una gara da recuperare. Una gara in meno anche per il Pavia, che pareggia 1-1 a Calvairate, mentre sale in quarta posizione l’Ardor Lazzate (foto Facebook – Ardor Lazzate 1973). La squadra gialloblu, ricca di una folta colonia varesina allenata da Ferdinando Fedele, straborda in casa del Vittuone vincendo con un incredibile 12-1. La larghissima vittoria permette all’Ardor di superare in classifica la Solbiatese, sconfitta 1-0 in casa del Meda in una gara stregata per i nerazzurri, che costruiscono tantissimo senza riuscire a concretizzare.

Tre punti per la Caronnese, che supera 2-0 in casa l’Accademia Pavese grazie alle reti di Migliavacca e Napoli nella ripresa. Sconfitta esterna invece per la Vergiatese che cade 2-1 a Casteggio; inutile per i granata la rete di bomber Mammetti.

A Besozzo invece termina 1-1 la sfida tra Verbano ed Fbc Saronno con reti di Cuoghi per i rossoneri e Pontiggia per gli amaretti. Chiude la giornata il 3-3 tra Castanese e Base 96.