Nella suggestiva atmosfera della Cattedrale di Como, sabato 16 marzo alle 21, si è tenuto un evento musicale di grande bellezza e intenso significato.

Galleria fotografica Note Sacre a Como per la pace: Haydn e il Grande Te Deum in cattedrale 4 di 9

Il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, sotto la direzione del Maestro Marco Raimondi e con il grande organo suonato da Enrico Raimondi, hanno commosso un pubblico di oltre 800 persone. L’ensemble, composto da oltre cento elementi, ha regalato al pubblico un’esperienza sonora e spirituale unica nel suo genere.

Le voci soliste di Claire Nesti, Jae Hee Kim, Luciano Grassi e Yutaka Tabata hanno aggiunto grazia ad una performance di grande intensità da parte del coro e dell’orchestra, trasportando gli spettatori in un viaggio di intense emozioni attraverso le note delle opere di Franz Joseph Haydn.

Il programma, selezionato per l’occasione con il “Grande Te Deum” e la “Missa in tempore belli” o “Paukenmesse” del grande compositore austriaco, ha catturato l’attenzione e l’ammirazione del pubblico.

Prima dell’inizio del concerto Anna Rossi, presidente del Centro Culturale Paolo VI, organizzatore dell’evento in occasione del periodo di quaresima, ha accolto interpreti e pubblico esprimendo gratitudine per l’impegno ed il sostegno nei confronti dell’iniziativa.

Don Nicholas Negrini, maestro di cappella della cattedrale, ha introdotto il pubblico all’ascolto delle opere chiedendo silenzio e meditazione fino alla fine del concerto, quando tutte le campane della cattedrale avrebbero simbolicamente suonato a festa per alcuni minuti, segnando simbolicamente l’appello di Dio per la pace al mondo intero.

L’atmosfera di solennità è stata ulteriormente accentuata dalla presenza di numerose autorità, tra cui rappresentanti del Comune di Como e del Capitolo della Cattedrale che hanno patrocinato l’evento, insieme ai rappresentanti della Provincia di Como e della Questura.

Monsignor Salvadori, portavoce del Vescovo di Como, Cardinale Oscar Cantoni, ha sottolineato l’importanza per la pace in un momento di grande turbolenza internazionale, invitando tutti a pregare per la sua realizzazione.

Il concerto si è concluso con un bis toccante dell’Agnus Dei, caratterizzato da squilli di trombe e rulli di tamburi, conclusosi con l’accorato inno del coro a Dio: “Dona nobis Pacem“. Alla fine un’ovazione scrosciante insieme ad un profondo senso di comunione tra gli spettatori, che hanno lasciato la cattedrale con il cuore colmo di emozioni e speranza dopo un momento che è stato molto più di un semplice spettacolo musicale: un evento di condivisione, riflessione e preghiera, che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che vi hanno partecipato.

L’evento era inserito nella stagione “Itinerari Musicali” dell’associazione Amadeus, sostenuta anche da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Prossimo appuntamento con Haydn sabato 6 aprile presso la Chiesa dei santi Bernardo e Giuseppe a Rescaldina.