Primavera di incontri con Auser Gallarate

Primavera ricca di iniziative in Auser Gallarate che arricchisce il programma di intrattenimento (giochi e torneo di burraco) con incontri culturali che di mese in mese vengono tenuti da professionisti nel settore.

L’antropologa Maria Pia Macchi guiderà i presenti nel mondo delle erbe edibili spontanee col seminario “Erbe e bacche selvatiche, leggende e ricette per un futuro sostenibile” il 10 aprile alle ore 17,30.

Gli appuntamenti di medicina iniziano il 17 aprile, alle 14,30, con il seminario del dottor Crivelli “La prevenzione oncologica – A che punto è”.

Il 19 aprile alle ore 18, lo psicologo e psicoterapeuta dott. Gabriele Catania, presidente dell’associazione “Amici della Mente ODV” proporrà un seminario su “Il disturbo ossessivo-compulsivo e la depressione”.

Inizia il 17 aprile un “Corso di cucina” nell’ambito del progetto “EsserCi –To Care, alle ore 17, presso l’Istituto Falcone. Il corso si svolgera’ su quattro mercoledì, trattando pasta e dolci.

In sede, in via del Popolo, il 19 aprile dalle ore 10 alle 12, si terrà un “Laboratorio di Economia Domestica” a cura dell’associazione Evekeia, per fornire suggerimenti su come gestire la propria casa.

Proseguono gli incontri di psicologia “oggi parliamo di…”, con la dottoressa Monica Rubin, psicologa, e i corsi gia’ in essere di ginnastica dolce e di inglese. Gli sportelli di ascolto sono sempre attivi. Per informazioni e iscrizioni auserinsiemegallarate@gmail.com, tel. 320 6283145, www.auser.lombardia.it/varese/gallarate.