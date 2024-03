Scontro tra due auto a Fagnano, una si ribalta. Due donne ferite

Un incidente stradale tra due auto, una delle quali si è ribaltata, è avvenuto nel pomeriggio di oggi (mercoledì) in via Campo dei Fiori a Fagnano Olona. Nell’impatto tra le due auto sono rimaste coinvolte due donne, una di 36 e una di 50, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto, oltre all’ambulanza e alla Polizia Locale, sono intervenuti gli uomini del distaccamento di Busto Arsizio per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.