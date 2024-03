Serata teatrale a Busto Arsizio con “Ditegli sempre di sì”

Ritorna in scena il Gruppo Teatrale “I Figli di Anna”, venerdi 22 marzo al teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ore 21,00 con la commedia di Eduardo De Filippo “Ditegli sempre di sì”.

La compagnia teatrale gallaratese, con la regia di Giosuè Andreozzi, porterà in scena uno dei capolavori eduardiani scritta dal drammaturgo napoletano nel 1927 quasi cento anni fa. Il tema della pazzia ha sempre offerto spunti comici o farseschi , ma di solito si e’ giocato al rovescio, con un sano che si finge pazzo, invece in questa commedia il protagonista e’ veramente pazzo.

“Non c’e’ filosofia nella farsa che recito stasera, ma un un personaggio della vita vera, un tal dei tali affetto da follia. Non c’è tesi specifica , nè un fatto, ma cosa pensa e come vive un matto, allora è un dramma mi direte voi, io vi rispondo è una tragedia nera, ma non è nostra, e la tragedia vera diventa una farsa se non tocca a noi. Divertitevi dunque, riflettendo che ognuno può trovarselo davanti un vero matto e accade a tutti quanti di commuoversi e ridere piangendo”, le parole del prologo con cui il grande Eduardo presenta la sua commedia prima di andare in scena.