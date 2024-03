“Sette Laghi in un weekend”, la guida “indolore” per scoprire i luoghi più belli del Verbano

Sette Laghi in un weekend è la guida per chi vuole visitare i luoghi che abbracciano il Lago Maggiore tra Lombardia, Piemonte e Svizzera.

La guida descrive tre percorsi principali, per un totale di 300 chilometri, attraverso i luoghi più suggestivi intorno al Verbano: dai laghi della provincia di Varese al Mottarone fino alle valli della Svizzera. All’interno del volume, ogni itinerario è fornito di qr code. È sufficiente inquadrare il codice col proprio telefono per consultare il tragitto già impostato su Google maps con tutte le informazioni necessarie.

Sette Laghi in un weekend è realizzata da Davide Saporiti, giornalista e fotografo di Arona. «Le guide che raccontano il nostro territorio – afferma l’autore – sono poche e spesso trattano temi e territori specifici. Con questa guida voglio offrire uno strumento adatto per chi ha un fine settimana libero e vuole utilizzarlo per esplorare i luoghi del Lago Maggiore a piedi, in moto o in auto. Si tratta di una guida “indolore”: snella e immediata, capace però di soddisfare la curiosità del lettore, permettendogli di vivere al meglio i nostri luoghi e conoscere ciò che osserva durante il viaggio».