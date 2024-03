Settecento studenti in marcia a Busto Arsizio per ricordare le 1013 vittime innocenti di mafia

Settecento studenti degli istituti Maria Immacolata, De Amicis e Pietro Verri di Busto Arsizio, nell’ambito del tavolo “La storia ci appartiene”, hanno sfilato oggi per le vie della città in memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. 1013 nomi di persone delle quali l’ultimo è Francesco Pio Maimone, giovane pizzaiolo di 18 anni ucciso a Napoli il 20 marzo 2023.

La manifestazione si è svolta questa mattina, venerdì, proprio nel giorno in cui si ricorda il sangue versato dagli innocenti per mano delle organizzazioni criminali che operano in Italia. Un corteo colorato fatto di studenti di diverse età, tutti accomunati da un obiettivo, far prevalere la legalità sulla prevaricazione.

Il corteo ha attraversato la città partendo dal parco Norma Cossetto di via Foscolo, ha raggiunto il municipio dove i ragazzi hanno inconreato il sindaco Emanuele Antonelli e poi hanno raggiunto il teatro Manzoni dove i ragazzi hanno ascoltato Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 nell’attentato di via D’Amelio in cui morirono anche cinque agenti della scorta.