“Come comunicare con le civiltà extraterrestri”: secondo incontro del ciclo del Circolo Gagarin

Domenica 3 ottobre alle ore 19 presso il Circolo culturale Gagarin di Busto Arsizio, in via Galvani 2 bis, si terrà il secondo incontro del ciclo dedicato al contributo dell’Italia alla ricerca delle civiltà extraterrestri, intitolato «Come comunicare con le civiltà extraterrestri. I messaggi interstellari».

Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con il Centro di Ricerca InCosmiCon, diretto dal professor Paolo Musso, docente di Filosofia teoretica del Dipartimento di Scienze umane e dell’Innovazione per il territorio all’Università dell’Insubria, e sono collegati al ciclo «Scienza & fantascienza 2024», e allo IAC, il Congresso mondiale di Astronautica, che si è tenuto a Milano dal 14 al 18 ottobre scorsi.

Sarà un’occasione per parlare dei contributi straordinari, secondi solo a quelli degli Stati Uniti, che il nostro Paese ha dato a questo tipo di ricerca. L’incontro sarà tenuto dallo stesso prof. Paolo Musso, membro del Seti Committee della International Academy of Astronautics, che dal 2023 sta coordinando il Message Team, un gruppo di ricerca internazionale sull’affascinante tema dei messaggi interstellari, nato lo scorso anno e supportato dal Centro InCosmiCon, grazie anche all’appoggio del Dipartimento di Scienze umane e dell’Innovazione per il territorio, che l’ha inserito nel suo piano strategico 2023 e 2024.

Il Message Team ha appena tenuto il suo secondo Workshop presso l’Università dell’Insubria, il 12 e 13 ottobre. I risultati sono stati esposti allo IAC di Milano e domenica, durante l’incontro del Circolo Gagarin, verranno per la prima volta presentati anche al pubblico esterno. Inoltre, in occasione dell’incontro sarà disponibile in anteprima e a prezzo scontato il libro del prof. Musso “Ascoltando l’infinito silenzio”, che racconta la storia, tanto appassionante quanto poco nota, degli straordinari contributi dati dall’Italia alla ricerca delle civiltà extraterrestri e quella dei suoi protagonisti.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link www.incosmicon.net

“Come comunicare con le civiltà extraterrestri”: secondo incontro del ciclo del Circolo Gagarin

Quando: 3 novembre 2024 , 19,00 – 20,30

Dove: Via Luigi Galvani, 2bis, 21052 Busto Arsizio VA

Argomento: Ricerca e innovazione

Destinatari: Futuri studenti, Studenti, Laureati, Personale