Serie C: Union Clodiense Chioggia – Pro Patria in diretta

Muovere la classifica non basta. Dopo tre pareggi consecutivi (cinque in sette gare) la Pro Patria vuole trovare la prima vittoria della stagione in casa dell’Union Clodiense, squadra di Chioggia che attualmente disputa le gare casalinghe allo stadio Sandrini di Legnago a causa dei lavori in corso al Ballarin sulla laguna veneta.

La classifica dice che il Sottomarina – ritornato tra i professionisti dopo 47 anni nei dilettanti – è avanti sui bustocchi di una lunghezza in classifica nonostante una sconfitta e tre goal subiti in più, forti però della vittoria su una – per ora – claudicante Triestina alla seconda giornata. La Pro Patria spera dunque di poter dare quella svolta che finora è mancata in termini di risultati, superare i veneti e uscire per la prima volta dai bassi fondi della classifica. Squadre in campo alle 17:30 di 6 ottobre: