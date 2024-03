Una domenica con Amo sul Sentiero del Silenzio per scoprire storia e bellezza del Monte Orsa

Domenica 24 marzo Amo, l‘Associazione Amici del Monte Orsa organizza un’escursione guidata e animata sul Sentiero del Silenzio, il percorso nei boschi sul confine che ripercorre i passi della senatrice Liliana Segre e di suo padre in fuga verso la Svizzera per sottrarsi alle deportazioni e alla persecuzione contro gli ebrei.

Una bella passeggiata nella natura del comprensorio del sito Unesco del Monte San Giorgio che diventa un viaggio nella storia per rivivere paure e speranze di coloro che tentarono la fuga per la salvezza verso la Svizzera. Un epilogo triste per alcuni, come la piccola Liliana e suo padre respinti al confine, e felice per molti che trovarono la salvezza al di là della “ramina”.

«Una storia che non dimenticheremo mai e che rivivremo grazie ai racconti e alle animazioni che incontreremo durante il percorso, con la partecipazione straordinaria dell’attore Andrea Gosetti», spiegano i responsabili dell’associazione che tanto sta facendo per valorizzare questi luoghi.

L’escursione – 7 chilometri di media difficoltà – partirà alle 9 del mattino da piazza Albinola, a Viggiù. Per chi lo desidera, al ritorno, sarà possibile fermarsi insieme ad Amo per un aperitivo alla Taverna del Pompiere, nel centro storico di Viggiù.

Il costo di partecipazione è di 18 euro (con aperitivo) e di 13 euro per chi vuole fare solo l’escursione guidata.

L’associazione raccomanda l’uso di abbigliamento e calzature adeguati a sentieri di montagna.

Per informazioni prenotazioni WhatsApp 340 92 66 691 oppure via mail a: amoprenotazione@gmail.com

Qui la locandina