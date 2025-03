Escursione a piedi a Carnago con i Viandanti del lunedì

VIANDANTI DEL LUNEDÌ: CAMMINI TRA CHIESE E AZIENDE AGRICOLE – 3° APPUNTAMENTO – LUNEDÌ 24 MARZO, ORE 9.30, A CARNAGO

Il terzo appuntamento della serie “Viandanti del lunedì” sarà il 24 marzo alle ore 9.30. La passeggiata, della lunghezza di 6 km, avrà come protagonista Carnago con lo scurolo della Chiesa di San Martino e il Birrificio Settimo.

Ci troveremo in Via Stribiana Superiore 4 e partiremo, camminando lungo i sentieri del Parco RTO e lungo le vie di Carnago, dove conosceremo la storia del paese per poi giungere alla Chiesa Prepositurale e la Chiesa di San Rocco. Nella prima, in particolare, si potrà ammirare anche l’affresco della “Natività” proveniente dalla Chiesa di Santa Maria Foris Portas di Castelseprio. La camminata terminerà al Birrificio Settimo, dove esploreremo le produzioni di birre artigianali.

L’appuntamento è gratuito.

Prenotazione obbligatoria, compilando il modulo bit.ly/viandantilunedì

L’appuntamento rientra nel programma “Viandanti del Lunedì”: consulta la locandina con tutte le passeggiate a questo link: bit.ly/locandine2025

Le escursioni di “Viandanti del Lunedì” sono gratutite grazie al finanziamento del Parco Pineta e dei Parchi Ate Insubria-Olona.

HAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI? Ci puoi contattare a eventi@parcopineta.it oppure 328.8377206.