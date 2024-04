A Besano la presentazione dell’ultimo libro di Marco Marcuzzi

Lo scrittore e compositore Marco Marcuzzi presenterà il suo romanzo “Assassinio sul Tresa” (Macchione Editore).

Si tratta del sesto episodio della saga che vede come protagonista il commissario Riccardo Florio. Nel romanzo non mancano episodi grotteschi, talvolta comici. Come sempre il protagonista si trova a dover convivere con il conflitto tra la sua anima filosofica e la fredda logica del poliziotto. Una catena di miserie umane attraverso le quali l’autore non tradisce il suo “cinismo romantico”.

L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale di Besano. Ingresso libero, a seguire piccolo rinfresco.