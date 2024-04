A Gazzada Schianno Paolo Trevisan tenta il bis, si ricandida con “Visione Futura”

Era il grande punto interrogativo di questa tornata elettorale: cosa farà l’attuale sindaco Paolo Trevisan? Lascerà o si ricandiderà? La risposta è arrivata questa mattina, lunedì 29 aprile, con un comunicato stampa che presenta una lista con un nome nuove “Visione Futura” e una nuova compagine: della lista precedente restano solo Michela De Carli e Claudio Tosetto e Urbano Barbiero. Candidato sindaco Paolo Trevisan.

Ecco il comunicato inviato da “Visione Futura”

All’inizio del nostro mandato nel 2019 con la lista Futuro Comune ci siamo domandanti se il tempo a venire sarebbe bastato a mettere in atto un programma corposo ed ambizioso, oggi la risposta ci è chiara ed evidente: cinque anni non possono bastare a concretizzare un sogno.

Nel 2019 il programma di lista era molto ampio, fatto di tante idee condivise e innovative ed assai ambizione, alcune delle quali per la giovane esperienza amministrativa di cui eravamo muniti, si sono infrante contro il dato di realtà; una realtà faticosa lasciataci in “eredità” dalle amministrazioni succedutesi negli anni, così questioni che hanno rappresentato il nostro cavallo di punta come, ad esempio, la questione ancora oggi aperta del collaudo della piazza Galvaligi, o il recupero dello stabile del vecchio Comune, la realizzazione delle opere di compensazione della Pedemontana, sono diventati i nostri nervi scoperti sui quali le minoranze hanno battuto tentando di fiaccarci, inutilmente.

Così forti abbiamo affrontato la complessa e spinosa questione relativa a COINGER , per non dire dell’energia con cui abbiamo affrontato uniti e superato le imprevedibili difficoltà createsi nella triste e drammatica pagina della pandemia COVID 19 e delle guerre. Uniti abbiamo portato avanti un’idea di Comunità che ci piaceva, certi di non poter accontentare tutti sempre e comunque, ma abbiamo operato secondo coscienza senza lasciarci influenzare dai tentativi di farci inciampare.

Perciò oggi, a cinque anni dal nostro insediamento, certi di avere sempre operato per l’interesse dei cittadini, tutti i cittadini e non solo gli elettori, abbiamo deciso di continuare a portare avanti il nostro impegno per Gazzada Schianno ripresentandoci alle prossime elezioni del 8/9 giugno, continuando così il percorso da noi iniziato, sicuramente con un bagaglio di maggiore esperienza e consapevolezza che ci farà concludere un percorso che è iniziato in salita.

La squadra attuale è composta da alcuni membri dell’attuale Amministrazione e da nuove risorse: alcuni giovani del territorio e al territorio legati ed attenti, sensibili alle problematiche del paese, determinati ed entusiasti di impegnarsi per il bene della Comunità. Una lista smart per usare un gergo attuale, alla quale apportano grinta, nuovi stimoli e innovazione. Un lista sicuramente moderna che guarda e punta al futuro, ma che non trascura i valori fondamentali come la Costituzione Italiana cui il nostro Gruppo continuerà ad ispirarsi, diffondendoli e rivivificandoli attualizzati.

Il nome della lista è Visione Futura, uno sguardo attento e consapevole su Gazzada Schianno, sulla sua Comunità, sulla sua storia e sul suo territorio, che guardi però soprattutto al suo futuro. Precisamente lo sguardo del Gruppo punterà ad esempio, ma non solo, alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente, formulerà proposte sociali di aggregazione e dialogo per tutte le età, eventi culturali e attività sportive, metterà in opera i già individuati lavori di messa in sicurezza per i cittadini, in particolare per i più vulnerabili, proseguirà ed incrementerà la collaborazione con la scuola e gli asili proponendo sempre più attività e incontri su tematiche importanti per la crescita dei ragazzi.

Vi presentiamo oggi la nostra squadra:

Candidato sindaco: Paolo Trevisan

– Monica Bielli

– Arianna Ceccon

– Caterina Macchi

– Matteo Scagliola

– Michela De Carli

– Rossano Alessio

– Urbano Barbiero

– Claudio Tosetto

– Damiano Bombardieri