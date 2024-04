A Varese debutta lo spettacolo comico “Humanit-as – allergie e dove curarle”

Una commedia coinvolgente dove le canzoni si fondono a ricordi e proiezioni video. È questo “HUMANIT-AS – ALLERGIE E DOVE CURARLE”, l’ultima opera della Scuola dello Spettacolo di Varese “M.Art.E” .

Il debutto teatrale in prima assoluta è fissato per sabato 27 aprile alle ore 21, presso il teatro di Sant’Ambrogio a Varese, in via Lazzaro Papi 7.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Lia Locatelli, attrice, autrice, regista e direttore artistico dell’istituto, invita il pubblico in un’esperienza teatrale travolgente attraverso un viaggio “sull’allergia” che unisce comicità, musica e tecnologia: ambientato in una sala d’aspetto in cui il tempo sembra essersi fermato, le storie intrecciate degli individui in attesa verranno scoperchiate, rivelando le profondità della condizione umana e delle sue vulnerabilità.

Il cast dell’esibizione sarà composto da alcuni dei giovani talenti della scuola “M.Art.E” tra cui Claudia Aquilino, Walter De Filippo, Alessia Lodispoto, Silvia Morosi, Monica Pillon, Nicolò Pinton e Lucio Tencaioli. Voice over di Mattia Maiocchi.

L’opera, ispirata al libro di successo “Butta via i fazzoletti!” di Sabrina De Federicis ed edito da Libri d’Impresa, offre una riflessione sulla solitudine, la noncuranza e la ricerca della redenzione, raccontando un tema molto spesso trascurato ma altrettanto impattante nella vita di chi ne soffre come quello dell’allergia e della terapia desensibilizzante. «Gli allergici sono molto di più di una collezione di sintomi. Con il mio libro e con quest’opera teatrale riportiamo l’accendo sulla persona, da qui deriva il nome HUMANIT-AS: ritornano protagonisti l’umanità, le emozioni e la vita di ciascuno di noi» racconta De Federicis.

Il 27 aprile, alla fine dello spettacolo, è previsto un dibattito informativo in cui Sabrina De Federicis e Lia Locatelli risponderanno a tutte le curiosità del pubblico riguardo questo tema.