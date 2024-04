A Varese torna il consueto appuntamento con l’Antico Mercato Bosino

Dopo la cancellazione dell’incontro di marzo causa maltempo, domenica 14 aprile torna a Varese lo storico mercato Bosino.

Un’occasione per tutti gli appassionati di collezionismo e non che dalle 8:00 alle 19:00 sono attesi in corso Matteotti, via Marconi e piazza Carducci, per curiosare tra le numerose bancarelle.

Con tanti nuovi banchi e prodotti di ogni genere, gli estimatori dell’antiquariato potranno dare sfogo alla loro passione e trovare oggetti particolari a grandi occasioni.

L’Antico Mercato Bosino si tiene oramai da diversi decenni ma inizialmente non aveva gli stessi oggetti di oggi: non nasce infatti come mercato specifico dell’antiquariato. È stato definito come uno dei mercati più belli della Lombardia per le sue caratteristiche di multiculturalità e provenienza dei pezzi esposti.