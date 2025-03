“E’ possibile essere felici oggi?” Daniele Mencarelli arriva al teatro di Varese

Nell’ambito delle iniziative della rete di soggetti educativi “Agorà Comunità Educante” verrà proposto a Varese nei prossimi giorni un evento di grande rilievo.

Il prossimo 11 marzo ha infatti invitato in città lo scrittore e poeta Daniele Mencarelli, una delle voci letterarie ed umane più interessanti di questo decennio.

Mencarelli ha vinto il Premio Strega Giovani 2020 con “Tutto chiede salvezza” (battendo un “mostro sacro” come Gianluca Carofiglio) , romanzo da cui è stata tratta anche una fiction televisiva di grande successo. Il suo talento però si è scontrato in giovane età con un’esperienza di vita molto difficile, segnata dalla dipendenza dall’alcool. Ma lavorando all’Ospedale pediatrico del Bambin Gesù a Roma, a contatto con il dolore dei bimbi malati e delle loro famiglie, ricominciando a guardare davvero la realtà, è riuscito a incanalare la sua creatività prima in un linguaggio poetico poi in una modalità di scrittura molto efficace, riconosciuta e valorizzata subito da colleghi quali Davide Rondoni.

Da allora ha sviluppato una produzione letteraria ,in prosa e in poesia, ricca di contenuti di grande spessore artistico : dal romanzo “La casa degli sguardi” (che lo ha fatto conoscere al grande pubblico) a “Tutto chiede salvezza”, a “ Sempre tornare”, a “Fame d’aria” e recentemente a “Brucia l’origine” , oltre alle raccolte di poesie quali “ Degli amanti non degli eroi”.

È la prima volta che Daniele Mencarelli partecipa in presenza ad incontri pubblici a Varese: l’appuntamento è al Teatro di Varese, in piazza Repubblica, alle 10, quando dialogherà con gli studenti delle scuole secondarie superiori della città, mentre la sera alle 21 incontrerà, sempre al Teatro di Varese, il pubblico degli adulti (educatori,insegnanti,genitori) con un tema quanto mai affascinante ed impegnativo: “ E’ possibile essere felici oggi?”

Per informazioni si può consultare il sito di AGORA’ : www.comunitaeducante.com

Mail: agora.comunitaeducante.va@gmail.com Mob: 366-954057