A Verano Brianza il prossimo incontro “casalingo” del Legnano calcio contro la Varesina

Finalmente, è stata trovata la sede per Legnano – Varesina di domenica prossima, 14 aprile. Dopo giorni di attesa, oggi, mercoledì 10, la decisione. La gara si giocherà, alle 15, a Verano Brianza (centro sportivo “Folgore Caratese”, via Dante Alighieri 18).

Lo stadio Mari già da una decina di giorni è occupato dalla pista ippica per le prove di addestramento del Palio di Legnano, diventando così indisponibile per i lilla, che dovranno cercare un altro campo anche per il 28 aprile, quando affronteranno la Casatese.