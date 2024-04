Aggressione ad Induno Olona, in ospedale un 39enne

Un uomo di 39 anni soccorso ad Induno Olona in seguito ad un’aggressione. Il fatto è avvenuto poco prima delle 19 di giovedì 11 aprile, in via Porro.

Il ferito è stato trasportato dall’ambulanza in codice giallo al ospedale di Circolo di Varese.

Ad indagare ora sulla vicenda i carabinieri.