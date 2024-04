Betta Giordani presenta in sala consiliare i candidati e il programma di Sesto Futura

Proseguono a Sesto Calende e in tutto il Varesotto gli appuntamenti in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno. Dopo la prima serata in sala consiliare, adesso per Betta Giordani è tempo di presentare i dodici candidati di Sesto Futura, la lista civica nata dall’alleanza tra Insieme per Sesto e Sesto2030.

L’appuntamento della campagna elettorale è previsto alle 21 di lunedì 29 aprile sempre all’interno della sala del Municipio, dove Giordani – prima donna candidato a sindaco nella storia di Sesto Calende – presenterà il gruppo di candidati e i punti chiave del programma elettorale, «incentrato su temi cruciali per il futuro della comunità».

«Sesto Futura crede fermamente in nuovo inizio per la nostra città – afferma Giordani nel presentare la serata che sarà trasmessa online sulla pagina Facebook della lista e sul canale Civicam del Comune -. Siamo determinati a portare avanti un programma ambizioso e concreto che risponda delle esigenze e alle aspirazioni dei nostri cittadini. Questa serata sarà l’inizio di un viaggio che faremo insieme, verso un futuro migliore per tutti».

Conclude la lista, che negli scorsi giorni ha proposto all’avversario politico Mario Boatto di Siamo Sestesi un confronto all’americana tra i due candidati: «Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi a questa serata di presentazione, per conoscere da vicino la nostra visione e per contribuire con le vostre idee e le vostre aspettative».