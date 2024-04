Da gruppo a solista a duo: Richard Thompson cerca (e trova) la via migliore per il suo folk rock

Il folk rock inglese era pieno di grandi musicisti, ma un ruolo particolare lo ebbe – incide e fa ancora tour! – il grande Richard Thompson, anche perché a differenza di altri chitarristi (Renbourn, Graham, Jansch…) usava molto l’elettrica, con una predilezione per la Stratocaster. Se ricordate lo avevamo visto con gli splendidi Fairport Convention, che aveva abbandonato nel 1971 per la carriera solista, nonché come collaboratore in capolavori come Solid Air, Bryter Layter e molti altri. Il suo album di esordio da solista non fu accolto bene, ma visto che nel frattempo si era sposato con una cantante, Linda Peters, decise di passare alla formazione a due, con la quale avrebbe inciso ben sei dischi. E la scelta era ottima, perché aveva trovato un’altra Sandy Denny che sapeva adattarsi ai suoi testi, che molto spesso erano pessimisti anche se con una luce di speranza. Ed ovviamente non mancavano i suoi splendidi solo a punteggiare questo disco, che anche la critica, piuttosto tiepida all’inizio, finì col considerare fra i capolavori del genere.

Curiosità: anche Richard e la moglie Linda in quel periodo si convertirono all’Islam nella variante del sufismo, andando addirittura a vivere in una comune dell’East Anglia. Sebbene poi si siano ritrovate delle influenze già a partire da qui, la cosa fu resta pubblica col terzo disco della coppia, Pour Down Like Silver: Richard in copertina portava un turbante.

50 anni fa la musica