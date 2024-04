Fabio Zucconelli è pronto a guidare nuovamente Brusimpiano e traccia il bilancio del suo secondo mandato

Il sindaco di Brusimpiano Fabio Zucconelli si prepara ad affrontare, per la terza volta, l’appuntamento con le urne con la sua lista civica “BuonSenso comune”. Tempo di programmi per il futuro ma anche di bilanci per un mandato “in solitaria”. Se nel 2014 Zucconelli aveva vinto con il 55,3% contro altre due liste, nel 2019 la sua è stata infatti l’unica lista a presentarsi alle elezioni.

Come è stato questo secondo mandato, svolto senza la presenza dell’opposizione in Consiglio comunale?

Sono stati indubbiamente cinque anni difficili, pesantemente segnati dalla pandemia e dagli eventi alluvionali che hanno colpito Brusimpiano nel 2020 e 2021, ma nonostante questo durante è stato realizzato molto. La mancanza dell’opposizione si è sicuramente sentita perché è importante avere quello che io chiamo un “dissenso costruttivo” con cui confrontarsi. Già all’indomani delle elezioni del 2019 auspicavo che qualcosa si mettesse in moto, che si costruisse una proposta alternativa per non arrivare nel 2024 ad un’altra corsa in solitaria. Ma, a quanto pare, non è successo.

Rispetto a quanto vi eravate prefissati nel programma elettorale pensa di avere soddisfatto le aspettative?

Abbiamo fatto davvero molto, soprattutto pensando al momento storico in cui ci siamo trovati a lavorare.

Si è spesso parlato degli interventi di messa in sicurezza del territorio resi necessari dalle calamità naturali: in questo settore sono stati investiti sul territorio circa due milioni di euro tra interventi conclusi (primo lotto della messa in sicurezza del Torrente Riale), lavori in corso di realizzazione (secondo lotto per il torrente Riale), cantieri in fase di avvio (sistemazione del versante montuoso in località Montelago, secondo lotto sul torrente Trallo), interventi realizzati da altri Enti dei quali è stata seguita la progettazione e l’esecuzione (messa in sicurezza del Torrente Trallo nella parte immediatamente a monte del paese) e finanziamenti ottenuti (secondo lotto sistemazione del versante a Montelago).

Contemporaneamente sono stati portati a termine lavori sul patrimonio e varie opere pubbliche, integrando i contributi statali e regionali concessi che ammontano a circa 500.000,00 euro: è stato completato l’ampliamento e l’ammodernamento dei cimiteri, rifatto il fondo del campo sportivo comunale, che è stato ampliato per raggiungere le dimensioni regolamentari per il calcio a sette, è stata messa in sicurezza e riaperta la mulattiera per Ardena. Abbiamo completato il passaggio a Led dell’impianto di illuminazione pubblica con riqualificazione delle linee e della cucina in piazza Lago (all’interno della quale sono stati sostituiti i frigoriferi) in condivisione con le Associazioni. Non sono mancati interventi di manutenzione (asfalti, segnaletica stradale, interventi sull’edificio scolastico, piscicoltura e su acquedotto, fognatura e depuratore fino al subentro di Alfa SRL come gestore unico), il tutto per investimenti che compresi i contributi citati superano il milione e mezzo di euro, a cui vanno aggiunti i 225.000mila euro – di cui 140mila di contributo dalla Comunità montana – già stanziati a bilancio per il primo lotto di recupero della Casa del Popolo che è in progettazione dopo aver ottenuto alla fine dell’estate scorsa il nulla osta della Soprintendenza.

Parallelamente, l’assessorato competente ha lavorato molto per sviluppare anche il settore cultura, turismo e tempo libero: in primo luogo è stato completato e valorizzato il lavoro di recupero dei sentieri, iniziato nel 2015 e interamente ideato, pianificato e realizzato dai volontari e dalle associazioni tutte, che non mi stancherò mai di ringraziare. In collaborazione con la biblioteca comunale, avviata anche essa nel corso degli ultimi 5 anni nell’ambito del sistema di interscambio bibliotecario a cui il Comune ha aderito, i percorsi sono stati mappati, tematizzati (ogni sentiero ha il suo tema specifico: Rodari, percorso meditativo, linea Cadorna percorso Garibaldi…) e riportati su una mappa disponibile sia in versione cartacea sia interattiva. Con il coinvolgimento di parecchi brusimpianesi che si sono resi disponibili a collaborare e condividere le idee è stato attivato un sito turistico con rispettivo logo.

Per rendere più accessibili servizi ed informazioni è stata attivata una App gratuita, con sezione istituzionale e turistica. L’attività in campo culturale ha portato poi alcuni volontari a creare l’Associazione Culturale, che si è aggiunta, impreziosendolo, al già corposo gruppo di associazioni attive e tramite la quale, oltre all’avvio del servizio doposcuola con ampliamento del servizio mensa scolastica, sono stati realizzati numerosi eventi che hanno valorizzato tutto il paese: Brusimpiccolo, Belvedere di Ardena, San Martino con il suo nuovo sagrato ed il giardino Don Lino Riboldi. Il Municipio è diventato sede di punto di interscambio bibliotecario e dei corsi civici di musica mentre la palestra ospita corsi di arti marziali e yoga.

C’è qualcosa che non siete riusciti a fare rispetto al programma elettorale del 2019?

Sì, la riqualificazione dell’area verde di fronte al campo sportivo, ma è un impegno per il prossimo futuro che i cittadini troveranno nel programma amministrativo che pubblicheremo nelle prossime settimane insieme alla squadra con cui BuonSenso Comune chiederà, per la terza volta, la fiducia dei brusimpianesi. Il gruppo si presenta fortemente rinnovato, diverse persone si sono rese disponibili per mettersi al servizio della comunità apprezzando il lavoro svolto dall’amministrazione uscente in questi anni, con forze ed idee nuove per impreziosire quanto fatto finora.