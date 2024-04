Fausto Benzi si presenta col Centrodestra a Carnago

Non lascia adito a dubbi la collocazione politica della lista “Cambiamo insieme Carnago e Rovate” (Rovate è una frazione del paese ndr): figurano Fratelli d’Italia, Lega, e Forza Italia con un nome, quello di Fausto Benzi che si candida a guidare per i prossimi anni il centro di oltre 6 mila abitanti situato nella zone del Seprio.

La presentazione, un evento corale, a cui hanno partecipato oltre naturalmente al candidato sindaco, anche i componenti della lista, insieme agli “sponsor“ politici di rilievo che si sono spesi per sostenere l’uomo indicato per correre alle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno.

Infatti erano presenti Mario Mantovani, (candidato alle Europee con Fratelli d’Italia e in passato con ruoli di primo piano in Regione e a Roma), oltre ai segretari provinciali della Lega Andrea Cassani (pure sindaco di Gallarate) e Simone Longhini, numero uno di Forza Italia in provincia.

ELEZIONI A CARNAGO, LA SITUAZIONE