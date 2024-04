Elezioni a Carnago, liste e candidati “ai blocchi di partenza”

I movimenti per le elezioni amministrative a Carnago sono in atto da tempo e ora si fa un passo in avanti: sabato 6 marzo si presentano infatti – nello stesso giorno – due liste in alternativa a Barbara Carabelli, la sindaca uscente che è al primo mandato e si ricandida.

Primo appuntamento, ancora in parte “misterioso”, è quello del mattino, alle 10.30 a Villa Bregana: si presenta il gruppo “Nuove Prospettive”, la nuova civica che è stata animata dall’ex sindaco Fabrizio Taricco. L’operazione resta ancora “coperta”: riserbo sul nome del candidato sindaco e persino sul simbolo, visto che anche la pagina social non riporta ancora il logo elettorale, ma delle foto aeree del paese (come quella con cui apriamo l’articolo).

Il secondo appuntamento è invece previsto al pomeriggio: in via Italia alle 15.30 si presentano Fausto Benzi e la lista “Cambiamo insieme Carnago e Rovate”, il raggruppamento di centrodestra che unisce Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Qui il simbolo è già definito (ne parlavamo qui) e Benzi ha già anticipato anche qualche elemento di programma.

Ovviamente tutte le liste sono ancora “ai blocchi di partenza”: al di là di qualche anticipazione, ognuno avrà ancora due mesi per presentare programma e idee e sopratutto per convincere gli elettori.

La sindaca Barbara Carabelli ha ufficializzato già un mese fa la sua ricandidatura e il suo gruppo ha già iniziato a presentarsi con alcuni gazebo a marzo.