Festa VareseC5: da neopromossa vola ai playoff di Serie B

Con il netto 4-0 esterno ai danni del Castellamonte, e sfruttando il turno di riposo del Real Five Rho, il Varese C5 ha concluso la regular season della Serie B di futsal centrando una meritata e notevole qualificazione ai playoff.

Risultato di prestigio, perché la formazione biancorossoblu era alla prima esperienza in un campionato nazionale ed è quindi riuscita a qualificarsi per la fase finale della stagione da neopromossa. Un ritmo che la squadra di Battaia aveva già tenuto nel girone di andata, salvo poi dover affrontare un periodo negativo che ha riportato il club presieduto da Racco e Langella a ridosso della zona playout.

Poi però, nelle ultime sei giornate, il Varese C5 non ha più perso collezionando quattro vittorie e due pareggi: salvezza blindata con quattro partite d’anticipo e, alla fine, un quinto posto che proietta Solzi e compagni alla post season. Il successo di sabato scorso sui piemontesi di Castellamonte è stata quindi la perfetta conclusione del cammino fatto fino a qui, con il poker firmato dal bomber Christian Battaia (doppietta), Bergamaschi e Rosa.

Ora il Varese C5 dovrà vedersela con l’Energy Saving Futsal di Verderio, seconda classifica nel girone pur con lo stesso numero di punti ottenuti dalla vincitrice del raggruppamento, il VDL Fiano, promossa direttamente in A2. Il doppio confronto inizia sabato 20 aprile a Carnago – campo di casa dei varesini – e si chiuderà sabato 27 nel Lecchese.

E ai playoff ci sarà anche l’altra formazione del Varesotto impegnata in Serie B, il Cardano ’91. I gialloblu di Zavarise hanno chiuso la regular season con 33 punti, in quarta posizione: per questo se la vedranno con il Domus Bresso (terzo con 36). Anche in questo caso, andata casalinga e ritorno in trasferta.