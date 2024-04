Il 25 Aprile a Casciago e Morosolo: “Basta ideologie, è tempo di pensare agli ideali”

Doppia celebrazione del 25 Aprile a Casciago e Morosolo, ai monumenti ai Caduti. Presenti le autorità cittadine con in testa il sindaco di Casciago Mirko Reto, buona parte della giunta comunale, don Emilio e la vicesindaco di Luvinate Lucia Bianchi, insieme ai rappresentanti della Protezione Civile e della Società di Mutuo Soccorso.

Galleria fotografica Il 25 Aprile a Casciago e Morosolo 4 di 10

Pochi i cittadini presenti, con l’eccezione di una rappresentanza del consiglio comunale dei ragazzi e di alcuni cittadini, soprattutto a Morosolo.

«Oggi celebriamo il 79° anniversario della Liberazione, liberazione da un regime, da una dittatura, sbagliati come tutte le dittature e i regimi che limitano la libertà – ha detto Reto nel discorso ufficiale -. La libertà è un valore da celebrare e conservare, libertà di pensare, di vivere, di decidere, ma anche libertà di rispettare le regole e le leggi, valori da insegnare ai nostri figli, perché possano vivere in un mondo dove la libertà di scelta, di lavoro, di studio sia sempre garantita e tutelata. Oggi abbiamo la libertà e la possiamo esercitare tutti i giorni, soprattutto grazie a chi 79 anni fa ha contribuito a liberare il nostro Paese da guerra e dittatura. Un pensiero doveroso va a chi ancora oggi deve vivere in un clima di guerra non troppo lontano da noi, alle popolazioni in Israele, Palestina, Ucraina e negli altri territori teatri di scontri e violenze nel mondo. Oggi più che mai è ora di non pensare più alle ideologie, ma agli ideali di libertà e di democrazia».