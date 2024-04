Il Chisola parte forte, il Varese reagisce e vince 2-1 al 93′

È sempre il finale a decidere le gare del Varese. Felice contro la Sanremese, amaro con il Pinerolo, emozionante oggi in casa del Chisola, con la zampata di Cottarelli al 93′ che firma il 2-1 finale per i biancorossi e una delle vittorie più belle del campionato.

Eppure il pomeriggio era iniziato male per il Varese, con il Chisola che ha dimostrato nei primi minuti del perché fosse secondo in classifica. Gol al 6′ di Rizq e rigore al 14′, con Ponsat che però si fa respingere il tiro da Ferrari. E proprio la parata del portierino biancorosso dà nuova linfa alla squadra che inizia ad attaccare, sfrutta le ottime sponde di Di Maira e al 38′ pareggia con Banfi, proprio grazie all’assistenza del suo compagno di reparto. La riprsa regala meno emozioni, almeno fino al finale quando il Varese dimostra di crederci di più e trova il gol vittoria proprio nel recupero con Cottarelli. Tre punti per confermarsi terza forza del campionato e segnale forte per questo finale di stagione, che ora vedrà i ragazzi di mister Cotta impegnati prima in casa contro la Vogherese e infine a Gozzano per l’ultima della stagione regolare.

E la vittoria del Varese fa felice anche l’Alcione, che batte in casa come da pronostico il Borgosesia 3-0 e vince matematicamente il campionato venendo promosso in Serie C. Una vittoria meritata per gli orange di mister Giovanni Cusatis.

FISCHIO D’INIZIO

Seconda contro terza del Girone A a Vinovo, casa del Chisola, bella sorpresa della stagione che ha saputo imporsi per gioco e determinazione ai vertici della classifica. Il Varese invece ha spesso mancato l’occasione per fare il salto di qualità e in questo finale di stagione cerca punti per confermarsi terza forza del girone e presentarsi al meglio ai playoff. I torinesi di mister Nicola Ascoli scendono in campo con il collaudato 3-4-1-2 con la coppia di attacco formata da Ponsat e Rizq che ha fiora garantito 32 reti, 16 a testa. I biancorossi di mister Corrado Cotta si presentano con il classico 4-3-1-2 che vede Stampi agire alle spalle di Banfi e Di Maira, entrambi in cerca del gol che manca da diverse domeniche. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento in ricordo di Mattia Giani, 26enne morto dopo un malore nel corso di una gara di Eccellenza toscana.

PRIMO TEMPO

L’inizio dei biancorossi è incoraggiante con due buone opportunità create nei primi minuti: al 4′ Zazzi lancia in area per Di Maira, appoggio di petto per Vitofrancesco che calcia alto da buona posizione. Poco dopo è Perissinotto a recuperare palla e calciare dai 20 metri, ma anche in questa occasione la mira è alta. Il Chisola invece non perdona e al 6′ trova il vantaggio in ripartenza: Viano porta palla in fascia centrale e imbuca per Rizq che batte Ferrari in uscita per l’1-0. I biancorossi ripartono più prudenti ma al 14′ il Chisola ha una grande occasione per raddoppiare con un rigore concesso per tocco di braccio di Cottarelli su tiro di La Marca. Dal dischetto però Ponsat sceglie la suluzione centrale, Ferrari si tuffa ma con il piede riesce a respingere. I biancorossi allora ci riprovano e al 18′ costruiscono una buona azione ma sul cross basso di Vitofrancesco da destra Di Maira di tacco non trova la porta. I biancorossi però prendono campo e spazio, soprattutto sulla destra con Vitofrancesco che trova più volte la via del cross. Al 34′ Cottarelli troverebbe il gol ma l’arbitro sanziona la spinta del difensore sul diretto marcatore prima dell’incornata vincente. Poco dopo il colpo di testa di Di Maira va alto di poco, ma il gol è nell’area e l’1-1 arriva al 38′: sempre Di Maira protagonista con l’assist per Banfi che supera Lancillotti con un pallonetto per il pari. Al 40′ il Varese avrebbe l’occasione di ribaltare il risultato con il tiro di Palazzolo – su sponda del sempre presente Di Maira – che va alta. Il primo tempo si chiude sull’1-1 dopo la parata di Ferrari su La Marca.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia su buoni ritmi ma senza grandi occasioni, nonostante i ribaltamenti di fronte frequenti delle due squadre. I due mister compiono le prime mosse in cerca di forze fresche: Cotta inserisce Ortelli per Stampi, Ascoli risponde con De Riggi per Ponsat. Al 20′ Di Maira spreca una buona occasione non andando convinto su un pallone al limite dell’area di rigore e di testa non riesce a battere Lancillotti. Poco dopo De Riggi calcia alto dopo un flipper al limite dell’area biancorossa. Dopo una ripresa con poche emozioni, il Varese nel finale ci crede e inizia a spingere. Un paio di calci d’angolo mettono sotto pressione la difesa del Chisola che cade al 93′ quando nasce una mischia in area, Lancillotti fa una prima parata con l’ausilio del palo sul tiro di Musumeci, ma la zampata vincente è quella di Cottarelli che al 93′ segna il 2-1 e regala una grande gioia ai tifosi biancorossi, che nel finale regalano applausi e cori a giocatori e mister.