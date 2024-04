Cotta: “Bella partita contro un’ottima squadra. Ci abbiamo creduto fino alla fine”

CHISOLA – VARESE 1-2 | LA SALA STAMPA

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Complimenti al Chisola che ha giocato una buon gara ma è stata una partita ad alta intensità con tanti episodi. Devo dire complimenti ai ragazzi, le due squadre hanno fatto divertire con belle giocate in velocità. Per quanto riguarda la mia squadra, senza pensare all’errore nel finale contro il Pinerolo, non sbaglia gli approcci e andiamo a giocarcela su tutti i campi. Il gol è arrivato al 93’ ma era un momento in cui ci stavamo credendo e nel finale abbiamo creato i presupposti per vincerla. Va esaltato lo spirito della squadra, non dovevamo vedere gli altri risultati ma pensare solo a noi e ci siamo presi tre punti su un campo difficile contro un avversario che ha dimostrato di essere meritatamente lì.

COTTA 2: L’Alcione non aveva bisogno della vittoria del Varese, la vittoria del campionato sarebbe arrivata comunque. Era scritto dalla sesta giornata e non ha sbagliato nessuno scontro diretto. Complimenti a loro, alla società, al direttore, all’allenatore Giovanni Cusatis che è un mio amico e l’ho allenato. Hanno programmato e in tre anni sono saliti tra i professionisti. Complimenti a loro, noi ora pensiamo solo alla Vogherese e recuperare energie nervose per fare il meglio possibile.

STEFANO FERRARI (Portiere Varese): Il rigore parato ha cambiato l’inerzia della partita e alla fine siamo riusciti a vincere. Dopo l’inizio difficile ci siamo fatti forza uno con l’altro, ci siamo dati fiducia e siamo riusciti a prendere campo. Durante l’intervallo ci siamo caricati a vicenda e ci siamo presi questi tre punti. La dedica va alla mia famiglia ma anche a me perché mi mancava una parata così e mi spinge a dare ancora di più. Ripartiamo con il dente avvelenato perché non è ancora finita, ci aspettano due gare toste dalle quali vogliamo prendere sei punti.