I voti dei biancorossi: Ferrari para il rigore e cambia l’inerzia, Cottarelli decisivo con gol e difesa

CHISOLA – VARESE 1-2 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRARI 7: Il Chisola va in vantaggio al 6′ e al 14′ potrebbe raddoppiare, ma il portiere del Varese para il rigore di Ponsat con il piede e tiene in piedi la squadra, che vede un segnale da quel momento e riparte con la voglia giusta. Altre parate non ne deve compiere

VITOFRANCESCO 7: Il capitano al 90′ prende palla e si fa tutta la fascia fino al fondo per mettere in mezzo il pallone dal quale nasce il gol. Un esempio che la squadra segue e nel quale trova la forza per il gol del 2-1

COTTARELLI 7,5: Sfortunato sul tocco di braccio che porta al rigore. Dietro però non fa passare nulla, davanti è ancora una volta determinante e la zampata che porta vittoria e tre punti è meritata per la sua prestazione

MOLINARI 6,5: Dietro fa la voce grossa, soprattutto contro un avversario difficile come Rizq. Ne esce bene, nonostante qualche piccola sbavatura

BENACQUISTA 6,5: Sulla sinistra spinge poco ma resta concentrato in difesa e concede pochissimo. Quando sale lo fa con ragionamento

PERISSINOTTO 6,5: Gara tutta grinta e strappi per recuperare palloni e far rifiatare i suoi quando c’è bisogno. Un compleanno festeggiato al meglio

ZAZZI 6,5: Perde palla sul gol del Chisola, ma si rifà dell’errore con una prestazione di grande carattere, lottando in mezzo al campo e facendo girare bene la palla

PALAZZOLO 6,5: Si nota poco ma fa tanto lavoro per il gruppo, soprattutto sulle palle sporche

STAMPI 6: Qualche fiammata ma in avanti fa poco. Meglio quando in pressing fa salire la squadra e mette in difficoltà gli avversari

Ortelli 6,5: Entra benissimo, con il piglio da guerriero e tanta voglia di vincere

BANFI 6,5: Ritrova il gol con un bel tocco e rimette in equilibrio il match. A volte però esagera palla al piede

DI MAIRA 6,5: Un primo tempo quasi dominante, con tanti contrasti fisici vinti e di testa è stato immarcabile. Gli manca il gol ma c’è un assist prezioso per Banfi. Nella ripresa cala e si vede molto meno

Musumeci 6: Sbaglia i primi palloni toccati, forse per paura di sbagliare. Ma nel gol c’è il suo zampino e poi nel finale gestisce bene il pallone