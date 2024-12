I voti del Varese: Banfi in rottura prolungata, Mikhaylovskiy stranamente ingenuo

CHISOLA – VARESE 2-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Forse avrebbe potuto fare qualcosa in più sul primo gol, ma poi è autore di almeno un paio di parate importanti. Gli manca ancora l’acuto sui rigori

BONACCORSI 5,5: Gioca più con foga che con ragionamento e questo non sempre lo premia

MIKHAYLOVSKIY 5: Già nel primo tempo rischia la frittata con un passaggio troppo timido verso Piras. Nell’episodio del rigore è vero che subisce la spinta di Rizq ma con la sua esperienza avrebbe dovuto evitare il tocco con il braccio

ROPOLO 6: Dietro è quello che sembra dare maggior sicurezzza

VITOFRANCESCO 5,5: Corre e spinge ma spesso gli manca la precisione o la giusta lettura della situazione

DAQOUNE 5,5: Continua a interpretare le gare con eccessiva aggressività che spesso lo fa andare fuori giri

Malinverno 5,5: Ci mette tanta voglia ma perde anche un paio di palloni che meritavano maggior attenzione

VALAGUSSA 6: Agisce nelle due fasi in maniera efficace. Come a Lavagna, si vede respingere sulla riga un colpo di testa

FERRIERI 5: A sinistra continua ad avere grandi problemi, come dimostrano anche un paio di mancati agganci. Spinge poco e in difesa non è sempre attento

Barzotti 6: Tante sponde, qualche tiro affrettato ma un apporto importante per la squadra

MACCIONI 6,5: Va a fase alternata e quando lascia il campo i tifosi del Chisola si chiedono il perché. Gli manca continuità ma oggi ha dato prova di saper essere un pericolo sulla trequarti

De Angelis 6,5: Un buon esordio con personalità e anche giocate di qualità come il cross per Valagussa

LARI 6: Si impegna, l’esperta difesa del Chisola gli lascia pochi spazi ma in questi prima offre un bell’assist a Banfi nel primo tempo, poi colpisce il palo nella ripresa

BANFI 5,5: Tante buone giocate ma purtroppo per lui e per il Varese si allunga l’astinenza da gol. L’occasione del primo tempo va realizzata, anche perché non trova la via dalla rete dall’ottava giornata, troppo per un bomber come lui