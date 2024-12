Giornata nera per il Varese: sconfitta 2-0 sul campo del Chisola

Giornata nera per il Varese, e non solo per il colore della maglia vestita oggi. Il Chisola colpisce due volte su due occasioni e poi difende con ordine il risultato, concedendo il minimo a Vitofrancesco e compagni che attaccano con volontà ma senza lucidità, andando più volte a sbattere sul muro eretto dalla difesa piemontese. Una sconfitta che sarebbe già dolorosa presa singolarmente ma che diventa davvero pesante in considerazione ai risultati degli altri campi con il Bra sempre più lanciato, proprio alla vigilia dello scontro diretto.

Galleria fotografica Chisola – Varese 2-0 4 di 27

Un buon inizio di gara permette al Chisola di trovare il vantaggio all’8′ grazie all’iniziativa di La Marca, perso sulla trequarti dai varesini ma bravo poi a battere Piras con un destro preciso dalla distanza. Nel primo tempo Banfi impegna Zaccone con una doppia occasione ma il gol non arriva e così, a inizio ripresa, la squadra di Vinovo trova il raddoppio su un episodio discusso: spintarella di Kamal su Mikhaylovskiy e tocco di mano in area del difensore per il rigore realizzato dallo stesso Kamal per il 2-0. Il Varese si riversa in avanti ma non riesce a segnare con Lari che colpisce il palo e poi Valagussa che di testa viene respinto ancora da Zaccone. Nel finale i tanti lanci lunghi dalla difesa biancorossa vengono sempre letti bene dalla difesa di casa che respinge e riparte riuscendo così a portarsi a casa la vittoria finale.

Per il Varese, come detto, è un doppio cazzotto: oltre alla sconfitta, infatti, i ragazzi di mister Floris perdono posizioni in classifica venendo superati dal Vado e agganciati dalla Novaromentin, mentre il Bra, alla vigilia della sfida di domenica 8 dicembre al “Franco Ossola”, vola ancora in testa allungando a +9. Settimana prossima i tre punti saranno d’obbligo per i biancorossi, altrimenti il campionato potrebbe prendere una brutta piega ancora prima della fine del girone di andata.

FISCHIO D’INIZIO

Scontro di vertice per il Varese che a Vinovo apre il mese di dicembre contro il Chisola. Qualche cambio per mister Floris dopo la vittoria in rimonta contro il Chieri. In panchina c’è Paolo De Angelis, primo rinforzo dal mercato invernale, in attesa del tesseramento di Luca Marchisone, in arrivo proprio da Vinovo. I biancorossi scendono in campo con un 3-4-1-2 con Maccioni alle spalle di Lari – confermato dopo il gol in rovesciata di settimana scorsa – e Banfi. Il Chisola allenato da Nicola Ascoli deve fare a meno dell’attaccante De Riggi, che sconta la terza giornata di squalifica, e in avanti nel classico 3-5-2 si affida sull’uomo più rappresentativo, Kamal Rizq, in attacco al fianco del 2007 Marmo.

PRIMO TEMPO

L’inizio di gara è di stampo Chisola che trova spazi e, dopo un paio di interventi abbastanza comodi di Piras su Benedetto e Rosano, all’8′ La Marca sblocca il risultato. Il numero 10 riceve palla sulla trequarti, porta palla e lascia partire un destro preciso dai 25 metri che si infila all’angolino per l’1-0. Il Varese prova a riorganizzarsi e poco per volta prende campo. Maccioni si fa notare con un paio di serpentine e un sinistro rasoterra al 24′ che esce di poco. La difesa del Chisola si dimostra molto compatta e respinge le velleità biancorosse, con Vitofrancesco e compagni che occupano la metà campo avversaria senza riuscire a trovare la via della porta. Al 33′, a furia di insistere, l’occasione buona arriva: Maccioni dà a Lari che rifinisce per Banfi ma il numero 9 da ottima posizione non riesce a superare Zaccone che si oppone due volte salvando il risultato. Nel finale di tempo si gioca poco, tanto è vero che la panchina varesina mugugna per i “soli” 2′ di recupero, ma proprio nei secondi finali una disattenzione di Mikhaylovskiy porta a un ultimo pericolo: il passaggio di testa verso Piras è troppo timido, Marmo si ritrova la palla da insaccare ma calcia addosso al portiere. Si chiude così il primo tempo con il Chisola avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

La riprese inizia con il cambio del Chisola che inserisce Sassi per Conrotto. Il Varese sembra rientrare con la giusta grinta ma al primo lancio lungo c’è un altro episodio chiave: Mikhaylovskiy è in vantaggio su Kamal che spinge il difensore biancorosso che di riflesso tocca il pallone con la mano in area. L’arbitro vede solo il tocco irregolare e concede il rigore che all’8′ lo stesso Kamal realizza. Floris inserisce Barzotti per Ferrieri alzando il baricentro, poi fa esordire De Angelis, dentro per Maccioni. I biancorossi si lanciano all’attacco e al 19′ sono sfortunati quando Lari vince il duello con il marcatore ma colpisce il palo sull’uscita del portiere. Il Chisola gioca basso e riparte bene togliendo ritmo e convinzioni al Varese. Al 24′ su un bello spunto di De Angelis sulla sinistra, è ancora ottimo Zaccone in parata sull’incornata di Valagussa. Gli attacchi dei biancorossi perdono di lucidit