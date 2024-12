Floris: “Non abbiamo fatto una prestazione importante. Con il Bra la gara più importante dell’anno”

CHISOLA – VARESE 2-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Sicuramente non è stata una delle nostre migliori prestazioni anche se l’abbiamo persa su degli episodi. Il primo gol abbiamo fatto degli errori noi, non abbiamo accorciato e ha potuto calciare dal limite dell’area. Poi abbiamo cercato di pareggiare, sul finale di primo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti ma non siamo stati bravi a fare gol e nel secondo tempo è arrivato quel rigore molto dubbio. Non abbiamo fatto una prestazione importante, siamo stati confusionari e frenetici nelle scelte importanti, soprattutto negli ultimi metri. Non siamo stati bravi a fare gol, così come nell’occasione del primo gol subito. Siamo anche stati sfortunati in alcune occasioni, abbiamo preso un palo. Potevamo fare gol e la gara sarebbe cambiata.

FLORIS 2: Rispetto alla agra con il Bra non cambia la nostra preparazione, anzi, avremo la fortuna di affrontarli. Sarà una gara stimolante, avremo l’occasione di accorciare e per noi sarà l’opportunità da sfruttare. Per noi sarà la partita più importante di quest’anno.

FERDINANDO VITOFRANCESCO (Capitano Varese): Siamo partiti anche abbastanza bene, stavamo cercando di prenderci l’inerzia della partita ma appena hanno trovato un giocatore tra le righe hanno fatto il gol che ci ha un po’ destabilizzato. Poi abbiamo cercato di tenere in ballo, pensavamo di poterla riprendere e invece la palla sembrava non volesse entrare. Il loro portiere ha fatto delle buone parate, forse sarebbe stata un’altra partita. Sicuramente dispiace, vincere qua ci avrebbe permesso di arrivare alla sfida con il Bra con un’altra testa e maggior entusiasmo. Ora invece dobbiamo essere ancora più arrabbiati. Non possiamo perdere questo scontro diretto