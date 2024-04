Inagibile la casa colpita da incendio a Besnate

È stata dichiarata inagibile l’abitazione di Besnate colpita da un incendio nella serata di venerdì: gli abitanti Sono ora ospitati presso parenti.

Nel corso dell’incendio sono rimaste direttamente coinvolte due persone mentre altre due uscite illese.

Nello specifico sono state trasportate in ospedale a Varese la donna di 74 anni (in codice giallo, vale a dire non in pericolo di vita, con ustioni di primo e secondo grado) e la ragazzina di 12 anni, solo per controllo per fumo respirato. Le altre due persone sono state come detto ospitate da parenti .

La casa ha subito danni da calore e fumo, con impianto elettrico inagibile.