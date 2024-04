Inter campione d’Italia, tifosi in festa per le strade da Varese a Milano

L’Inter, battendo 2-1 il Milan nel derby di lunedì 22 aprile, è matematicamente Campione d’Italia per la ventsima volta. Titolo che significa anche seconda stella sul petto, un traguardo sentito proprio perché conteso ai cugini rossoneri.

Al fischio finale della gara sono partiti i festeggiamenti, non solo a San Siro, ma anche nelle strade da Milano a Varese, ma così come in tante altre località, come Gallarate e Busto Arsizio.

Migliaia di persone sono arrivate in piazza Duomo nel capoluogo, ma tante sono anche stati i sostenitori nerazzurri scesi in strada a Varese per festeggiare. Piazza Monte Grappa è stato l’epicentro del tifo interista, con fumogeni, cori e i classici giri in macchina suonando il clacson. A Varese le strade sono state intasate dalla festante coda di auto diretta verso il centro cittadino.

Un lunedì sera di festa quindi per il popolo interista che torna a festeggiare un titolo nazionale dal 2021.