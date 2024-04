“La stupidità dell’uomo comune in scena” a Barasso

Secondo appuntamento della rassegna culturale a Barasso. Sabato 4 maggio alle 21 nella Sala Polifunzionale San Martino va in scena “La stupidità dell’uomo comune” della compagnia Duse di Besozzo in una commedia brillante di Corrado Vallerotti.

Quattro amici in uno sperduto chalet di montagna… Menzogne, intrighi e colpi di scena. Quale sarà la verità?

Con: Chiara Ferrari, Stefano Moreni, Roberto D’Alessandro, Serena Casarin e Romano Maran. Regia Silvia Sartorio. Scenografie Sara Cremona. Tecnico Luci-Suono Enrico Schiavi. Attrezzista Luca Braga

La trama

Aldo, ispirato dal libro “La stupidità dell’uomo comune”, assieme all’intrigante Miriam, invitano a cena il socio Sergio, che si presenta inaspettatamente accompagnato dall’affascinante avvocatessa Linda.

Una riunione di lavoro dunque, ma anche una cena fra amici in un tranquillo week end, che rivelerà a poco a poco le sinistre intenzioni dei presenti. E se poi comparisse improvvisamente uno sconosciuto a stravolgere i loro programmi e la serata diventasse un thriller da “morire” dal ridere? Ironia e metateatro in un’atmosfera a tinte gialle, giocata su diversi piani, che sorprende a più riprese per uno spettacolo ricco di colpi di scena!