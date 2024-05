Il meglio del Jazz al Novotel Milano Malpensa di Cardano al Campo

Dopo il grande successo della prima edizione, per tutti gli amanti della musica Jazz e per tutti i curiosi, Novotel Milano Malpensa in collaborazione con ibis Milano Malpensa si trasforma in un Temporary Jazz Club e presenta la seconda edizione della rassegna “Jazz Friday Night”.

Ancora tre imperdibili appuntamenti mensili dal 24 maggio al 26 luglio, dalle 20.00 alle 22.30 durante i quali si esibiranno notevoli artisti del mondo musicale italiano accompagnati a mesi alterni dagli Evergreen Jazz Trio. Composto dal pianista Carlo Uboldi, dal contrabbassista Antonio Cervellino e dal batterista Marco Caputo, il gruppo dal sound originale, affonda le sue radici nel Jazz Bebop strizzando l’occhio ai tempi moderni.

Non perdetevi le favolose e calde sonorità del Jazz, il coinvolgimento della musica live, accompagnate da una gustosa cena a la carta in un ambiente ampio ed accogliente con parcheggio gratuito.

Il calendario

Venerdì 24 maggio

Il Novotel sarà lieto di ospitare gli Evergreen Jazz trio feat Walter Calafiore, musicista Italo Canadese è ad oggi tra i più apprezzati sassofonisti in italia. Calafiore da anni lavora in diversi contesti musicali di jazz, swing, bebop, funk, latin, contemporay gospel, fusion, r&b, house music, esibendosi in festival e nei più importanti teatri italiani.

Venerdì 21 giugno

Nel penultimo concerto della nostra ricca rassegna potrete ascoltare il CaReZa Jazz Trio, una formazione musicale composta da tre talentuosi musicisti: Luciano Zadro alla chitarra, Niccolò Cattaneo all’Hammond e Stefano Re alla batteria. Questo trio offre un’esperienza sonora eclettica e coinvolgente che abbraccia una vasta gamma di stili musicali, dall’incanto del jazz al ritmo del funk. Uno degli aspetti più affascinanti del CaReZa Jazz Trio è la sua capacità di unire tradizione e innovazione in modo armonioso.

Venerdì 26 luglio

Chiudiamo in bellezza questa seconda stagione con Gli Evergreen Jazz Trio accompagnati dal talentuoso ed eclettico musicista Wally Allifranchini per “Tribute to a jazz flute”. Sassofonista/polistrumentista Allifranchini ha ereditato la passione per la musica dal padre e dal nonno anch’essi musicisti. Un’intera vita dedicata all’arte della musica che vi stupirà con le sue vibranti note.

Per info e prenotazione potete contattarci alla mail H3458@accor.com, oppure telefonare al +390331266611.

L’hotel si trova in Via Al Campo, 99 a Cardano Al Campo (Va), ed è

raggiungibile comodamente in auto dalla superstrada Malpensa, uscita Cardano al Campo SUD – Ferno

10% di sconto per tutti i soci del programma fedeltà ALL Live Limitless.

Possibilità di iscrizione gratuità al programma cliccando qui > https://shorturl.at/cvAT5

Info e prenotazioni

Novotel Milano Malpensa

via Al Campo, 99 a Cardano Al Campo (VA)

@: H3458@accor.com

T: 0331 266611

