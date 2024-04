Laboratori in natura per bambini con il Fai a Villa Della Porta Bozzolo

Costruire bombe di semi e mandala vegetali è l’obiettivo pratico dei Laboratori in natura per bambini in programma a Villa Della Porta Bozzolo rispettivamente nelle giornate di sabato 20 e doenica 28 aprile. Ma al di là del risultato, lo scopo di proporre attività all’aperto è produrre benefici alla salute fisica ed emotiva del bambino.

A contatto con la natura diventa più consapevole e attento alle proprie emozioni e a quelle altrui. Inoltre impara a sviluppare i propri sensi attraverso la percezione olfattiva, uditiva, tattile, acustica e visiva. Un ambiente che educa quindi, dove fare continuamente nuove scoperte e percepire i più piccoli cambiamenti, dove dedicarsi all’osservazione ed entrare in contatto con materiale vivente.

Attraverso il gioco si stimolano la fantasia, la creatività e la curiosità, nella cornice privilegiata del giardino della Villa, un microcosmo che ci avvolge con la sua storia secolare, ma che ci invita anche ad una riflessione sul futuro.

LABORATORI IN NATURA

Bombe di semi

Sabato 20 aprile alle ore 14:30 e 15:30

Mandala vegetali

Domenica 28 aprile alle ore 14:30 e 15:30

I laboratori sono rivolti a bambini dai 6 agli 11 anni.

La partecipazione ha un costo di 13 euro a bambino (ridotto 8€ per iscritti FAI)

Per maggiori informazioni 0332 624136 oppure faibozzolo@fondoambiente.it o sul sito di VIlla Della Porta Bozzolo a QUESTO LINK.