L’europarlamentare Brando Benifei alla Cgil di Varese

Brando Benifei, deputato del Pd al Parlamento Europeo, martedì 16 aprile sarà a Varese per discutere il suo lavoro quinquennale in Europa. L’incontro, che si terrà alle 21 nella sede varesina della Cgil , al civico 37 di via Nino Bixio, verrà introdotto da Alice Bernardoni, segretaria della Federazione Pd Varese.

Nel corso dell’evento, Benifei parlerà di una serie di temi cruciali come la pace, l’ambiente, la giustizia sociale, i diritti umani e i diritti dei lavoratori. In particolare, Benifei è stato il primo relatore dell’AI Act, la prima legge al mondo che regolamenta l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. recentemente approvata dal Parlamento europeo.

Un momento di confronto e di approfondimento sulle politiche e le iniziative sviluppate a livello europeo, che hanno un impatto diretto sulle comunità locali e sulle vite quotidiane dei cittadini.