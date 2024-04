Nei pronto soccorso di Busto e Gallarate arriva il “care assistant” per seguire i pazienti in attesa

Assistere pazienti e accompagnatori durante la permanenza in pronto soccorso. È il compito del “caring Assistant” una nuova figura professionale che l’Asst Valle Olona ha deciso di introdurre nei pronto soccorso dei suoi ospedali iniziando a Busto Arsizio e a Gallarate.

È un operatore socio sanitario formato per accogliere le domande di chi, durante l’attesa anche prolungata, aspetta per una visita, un’indagine o un referto. Spetterà a lui il compito di dare risposte e informazioni, diventando il punto di connessione tra l’utente e il personale sanitario che, in questo modo, non viene interrotto nelle sue attività.

«Il nostro desiderio è quello di rafforzare ulteriormente l’umanizzazione delle cure presso i PS dell’Azienda inserendo la nuova figura del Caring Assistant, il cui compito sarà di occuparsi degli aspetti relativi all’accoglienza dei cittadini – spiega il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona John Tremamondo – Obiettivo di questo progetto è quello di sperimentare un’accoglienza attiva, al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di sofferenza, anticipando i bisogni degli utenti tramite un approccio orientato alla gentilezza e all’ascolto, evitando e contenendo eventuali sensazioni di abbandono che possono sfociare in comportamenti aggressivi, o di conflitto, nei confronti del personale sanitario. Spesso un gesto di attenzione, una parola o la vicinanza di una persona può fare molto e rendere meno gravoso il vissuto personale, a maggior ragione in un momento di bisogno di salute».

Il servizio sarà operativo dal 1 maggio 2024, sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.