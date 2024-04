Pallacanestro Varese, sponsor a confronto. McDermott: “A Sassari dobbiamo difendere”

Non è stata una occasione “di campo”, ma è stata ugualmente importante per il futuro. Questa mattina, venerdì 19 aprile, il palasport di Masnago ha ospitato il “matching” tra oltre 40 aziende che sponsorizzano e affiancano a vari livelli la Pallacanestro Varese. L’appuntamento è stato aperto dai saluti del CdA biancorosso al gran completo, con il CEO Luis Scola, il presidente Toto Bulgheroni, il vice Paolo Perego e il consigliere Mario Vernazza.

I rappresentanti degli sponsor hanno inoltre ascoltato una relazione tenuta dai due general manager USA che dall’estate scorsa affiancano Scola e il resto dello staff “operativo”, Zach Sogolow e Max Horovitz. I due dirigenti hanno parlato dell’importanza di una serie di interventi sulle strutture per proseguire sulla strada della sostenibilità economica. Dal palazzetto, dove sono in corso una serie di lavori di rinnovamento, al Campus tornato quartier generale della prima squadra fino alla foresteria che sarà creata nel vicino complesso dei “Giardini Sospesi” dove tra pochi mesi dovrebbe essere pronto un ambiente «che lasceremo a tutta la città, aperto ai ragazzi qui per studiare e giocare».

Pochi, troppo pochi secondo noi, i riferimenti a una situazione di classifica molto complicata per la Openjobmetis che domenica dovrà giocarsi un bel pezzo di salvezza a Sassari per non dover rimandare gran parte del verdetto allo “spareggio” del 28 aprile con Treviso alla Itelyum Arena. «Vediamo i ragazzi molto coinvolti in vista delle prossime partite» assicurano Sogolow e Horowits, parole però che non tranquillizzano più di tanto.

Del match in Sardegna parla invece Sean McDermott, divenuto capitano dopo l’addio di Olivier Hanlan. «A Scafati abbiamo subito una brutta sconfitta, frutto di un approccio sbagliato al match che poi ci ha condizionato per il resto della gara. Siamo stati bravi anche a rientrare in partita, ma quando inizi con un 18 a 2, l’energia e lo sforzo usati per ritornare in partita si fanno sentire. Da questo KO abbiamo imparato che dobbiamo migliorare nelle transizioni difensive, sia quando facciamo canestro sia quando sbagliamo, e ovviamente, dobbiamo limitare le palle perse».

McD ha pronunciato anche una parola che, domenica scorsa, è risultata invisibile tra le fila biancorosse: “difesa”. «In vista di Sassari, dobbiamo avere una mentalità difensiva diversa se vogliamo vincere. E abbiamo bisogno di una vittoria, anche se vogliamo vincere tutte le partite che rimangono. Sappiamo di dover dare tutto quello che abbiamo sia domenica sia nel resto della stagione, migliorando in difesa. I playmaker di Sassari sono molto dinamici, per cui dovremo essere bravi a limitarli dando il nostro meglio in attacco. Tutto però dovrà partire dalla nostra difesa».