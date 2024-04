“Poeti in erba”: Malnate pronta a premiare le sue piccole penne artistiche

Sabato 20 apirle l’appuntamento conclusivo per il bando culturale promosso da “Scuola Bottega” e l’amministrazione, in ricordo di Enrico Bertè

Oltre 700 piccoli malnatesi per quasi 750 filastrocche e poesie. Sono questi i dati – davvero molto belli – della nona edizione di “Poeti in Erba – Enrico Bertè”, il concorso di poesia organizzato dall’Associazione “Scuola Bottega Malnate ODV” con l’Amministrazione Comunale e diverse realtà del territorio appartenenti al mondo del commercio e del sociale.

Sabato 20 aprile nell’aula magna “Falcone-Borsellino” dell’Istituto comprensivo “Iqbal Masih” ci saranno le premiazioni dell’edizione 2024 che ha avuto come tema “La Magia della Bellezza”. Il bando è stato rivolto ai piccoli studenti, dai banchi delle scuole materne fino alle aule della Scuola Secondaria di Primo Grado, invitandoli a esprimersi attraverso la potente forma d’arte della poesia.

La giornata sarà divisa in due momenti principali. La mattinata, dalle 10.30 alle 12, sarà dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia con spazi aperti alle loro voci e letture animate “Binomio suonato”, curate da Giuditta Campello con l’accompagnamento musicale di Claudio Cornelli. Inoltre, verranno premiate le filastrocche vincitrici realizzate dalle classi quarte della Scuola Primaria.

Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, l’attenzione si sposterà sugli studenti più grandi. La “Scuola Bottega” celebrerà il suo 25° anniversario, un traguardo importante che testimonia l’impegno nell’educazione e nella promozione della cultura tra i giovani. Edoardo Tettamanzi presenterà “La magia della Bellezza”, una raccolta di testi poetici e fotografie che catturano l’essenza e l’ispirazione dietro ogni versetto. Il noto scultore Paolo Borghi arricchirà l’evento con il suo intervento, prima di procedere alla premiazione delle filastrocche e delle poesie vincitrici, presentate dalle classi quinte della Scuola Primaria e dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Poesie e filastrocche, segnalate dalle giurie, sono state raccolte in un libro dal titolo “La magia della Bellezza”. Alcuni fotografi malnatesi hanno aderito al progetto affiancando loro fotografie ad alcuni dei testi pubblicati. Il libro è arricchito dalla prefazione scritta dal noto scultore Paolo Borghi, che interverrà nel pomeriggio in occasione delle premiazioni.

Alcune delle parole che aprono il libro “…La bellezza non è solo un valore estetico perché non risiede soltanto nelle cose, è presente nell’essere come valore umano, nell’idea del bene, nell’amore, è in tutto ciò che produce armonia…”

L’evento è aperto a tutti, con ingresso libero fino a esaurimento posti.