Riapre la strada provinciale tra Luino e Porto Valtravaglia

Riapre oggi, come annunciato qualche giorno fa da Alfa e dalle amministrazioni comunali coinvolte, la Strada Provinciale 69, da mesi interessata dal cantiere per il collettamento del depuratore di Porto Valtravaglia (in dismissione) a quello di Luino.

I lavori, dunque, non si fermano, ma si spostano a Voldomino (in un’area che non interferisce con la rete viabilistica) per procedere “a ritroso” verso l’impianto in dismissione.

Verrà chiuso invece entro il mese di giugno il cantiere per l’adeguamento del sistema fognario di Luino. Lavori che hanno riguardato la sostituzione delle vecchie tubazioni ammalorate e la posa di quelle nuove, oltre ad una serie di interventi sugli scolmatori.

Queste attività rientrano nel più ampio progetto che ha permesso di superare le infrazioni comunitarie gravanti sul territorio comunale e di allinearsi a quanto previsto dai Regolamenti regionali in materia. Già a fine 2023 si erano conclusi i lavori per la realizzazione della vasca di prima pioggia da 900 metri cubi in piazza Libertà, l’opera più rilevante di un piano d’interventi che ha richiesto investimenti per oltre 6,5 milioni di euro e interessato ben 2,5 km di nuova rete fognaria.

Gli ultimi lavori previsti per questo mese riguarderanno lo scolmatore all’incrocio con via Sant’Onofrio, lo scolmatore sulla rotatoria dei marinai lungo via Dante e il rifacimento dell’attraversamento del torrente Luina in piazza Garibaldi. Resterà poi da sistemare lo sfioratore di via Battisti.

I lavori, come richiesto dall’Amministrazione comunale, saranno posticipati a dopo la chiusura delle scuole, per evitare disagi alla viabilità. In parallelo sono già partite una serie di attività di collaudo che nei prossimi mesi potranno interessare tutte le opere realizzate sul territorio in questi due anni.