Ritrovata a Milano la dodicenne scomparsa lunedì mattina da Busto Arsizio

Dayana, la dodicenne scomparsa ieri mattina da Busto Arsizio, è stata ritrovata dai carabinieri a Milano e sta bene. La buona notizia è arrivata in serata dopo 36 ore di apprensione e angoscia della famiglia che questa mattina aveva diramato un appello sui giornali locali e sui social dopo che ieri, lunedì, non è mai arrivata a scuola.

La bambina, che frequenta la prima media in una scuola della città, era uscita di casa come ogni mattina per raggiungere gli amici coi quali di solito percorreva il tragitto verso l’istituto comprensivo ma aveva fatto perdere le proprie tracce prima di arrivare al solito punto prestabilito.

Subito è scattato l’allarme dei famigliari che hanno avvisato i militari bustesi che si sono immediatamente messi in moto per le ricerche, scandagliando le riprese delle telecamere nei luoghi di maggior passaggio. Il ritrovamento è avvenuto a Milano, come conferma la famiglia che ha potuto chiudere con un sorriso queste lunghissime ore di angoscia. La ragazza, dunque, si era allontanata volontariamente e nelle prossime ore potrà spiegare cosa l’ha spinta a fare questa scelta pericolosa.