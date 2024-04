Appello per Dayana, scomparsa da Busto Arsizio lunedì mattina

Grande apprensione in città per la scomparsa di una minore (foto). Il suo nome è Dayana Martinez, ha 12 anni e da ieri (lunedì 8 aprile) è scomparsa. È uscita di casa per andare a scuola (la secondaria di primo grado Galilei di Sacconago) ma non ci è arrivata e nessuno l’ha più vista.

La ragazzina è uscita da casa sua, in via Deledda, per raggiungere i suoi compagni di scuola che la attendevano in via Don Carlo Parravicini (nei pressi dell’Inps) come ogni mattina, per andare a scuola insieme, ma non l’hanno mai vista arrivare.

Se qualcuno l’avesse vista lo faccia sapere alla famiglia (3498246259), ai Carabinieri o contatti la scuola (0331340120).

La ragazza è alta 160 cm, indossa pantaloni marroni, una felpa bianca e una maglietta gialla, scarpe Nike nere, bianche e rosa.