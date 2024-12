Al via HotSpot Infettivologico e Ambulatorio antinfluenzale a Cassano Magnago

Dal 18 dicembre l’HotSpot di Asst Valle Olona sarà attivo nella Casa di Comunità di Cassano Magnago dalle ore 20:00 alle 24:00, 7 giorni su 7, attraverso il numero 116117, gestito da AREU.

Non è previsto l’accesso diretto: i Medici di Continuità Assistenziale valuteranno telefonicamente la necessità di indirizzare l’assistito (cittadini dai 6 anni in su con sindromi respiratorie) presso l’HotSpot.

L’ambulatorio antinfluenzale sarà invece operativo a partire dal 19 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con accesso libero, dedicato a pazienti con patologie respiratorie di grado lieve (per esempio codici bianchi e verdi) e garantirà:

il triage e la misurazione dei parametri vitali dei pazienti da parte degli Infermieri di Famiglia e Comunità;

i test per la diagnosi di malattie infettive (per es. Covid, influenza);

la valutazione clinica e le indicazioni terapeutiche da parte di Medico del Distretto;

la possibilità di invio a sistema di emergenza-urgenza.

L’Hotspot si affiancherà pertanto alle sedi di Continuità Assistenziale, garantendo una capacità di risposta più mirata verso le sindromi influenzali, integrandosi con il complesso sistema della continuità assistenziale secondo il modello regionale, contenendo – per quanto possibile – l’accesso al Pronto Soccorso per prestazioni non urgenti e/o considerabili inappropriate.

L’attivazione di percorsi di presa in carico delle patologie influenzali e di offerta di terapia al di fuori dei Pronti Soccorso viene quindi garantita con l’avvicinarsi del picco, previsto per la fine di dicembre.

Il Dottor John Tremamondo, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, dichiara: “L’obiettivo è quello di migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali, offrendo un supporto sul territorio per i cittadini durante le fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei Medici di Medicina Generale. In ASST Valle Olona circa 27 tra Medici di Medicina Generale e Medici di Continuità Assistenziale hanno dato la propria disponibilità a questo progetto. Li ringraziamo per il fondamentale contributo”.