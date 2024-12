Derby lombardo in trasferta per la neocapolista Futura Volley

Dopo aver raggiunto la vetta solitaria della classifica, scavalcando Trento, la Futura Volley Giovani si appresta a disputare la vicina trasferta brianzola di Concorezzo in programma domenica 15 dicembre alle ore 17. Obbligatorio tenere alta l’attenzione per evitare brutte sorprese contro la neopromossa allenata da coach Davide Delmati.

La partita con Concorezzo precede l’altra trasferta, attesissima, per lo scontro al vertice con Trento anticipata dal quarto di finale in gara unica di Coppa Italia contro Macerata. Le Cocche arrivano all’appuntamento in Brianza con il morale alto vista la striscia di vittorie arrivata a quota sette, grazie anche a statistiche di primissimo livello. Busto ha perso solo 10 set, ha il quinto miglior attacco della A2 ed è settima nei muri. A livello individuale, Elisa Zanette (foto in alto di L. Marini) è la terza opposta del torneo per punti realizzati.

La Imd Concorezzo è attualmente penultima con 8 punti (due vittorie e due tie-break persi) ma è squadra molto attenta in ricezione e pericolosa al servizio. In attacco la squadra di Delmati punta sulla opposta portoghese Julia Kavalenka e sulla banda greca Maria Tsitsigianni oltre a Sveva Tonello.

«Il primo posto ci gratifica ma non mi metto a fare altri ragionamenti – avverte coach Beltrami – In ogni gara ci sono punti in palio, stiamo riuscendo a portarne a casa parecchi e questo è importante pensando alla seconda fase. Ora ci aspetta un periodo “in stile playoff” che ci porta un po’ fuori dagli standard: dobbiamo essere pronti ad affrontare questa situazione. Concorezzo è cresciuta molto, ha buoni numeri in attacco: sarà una battaglia».