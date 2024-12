Ultima di andata per la Eurotek Busto: in Friuli sognando il sorpasso a Novara

La Eurotek UYBA Busto Arsizio vuole concludere in bellezza uno straordinario girone di andata. Dopo la vittoria convincente contro Roma, le ragazze di coach Barbolini sono pronte per una nuova trasferta: sabato sera, alle 20.45, Lualdi e compagne affronteranno la CDA Volley Talmassons sul taraflex del palasport di Latisana, in Friuli. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

L’incontro di sabato potrebbe risultare determinante per il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia, che si disputeranno in gara secca il 28 o 29 dicembre sul campo delle migliori classificate. Al termine di questa giornata, infatti, sarà stilata la classifica delle prime otto squadre. La UYBA, già sicura almeno del quinto posto con 24 punti, punta al quarto, ma per raggiungere l’obiettivo servirà una combinazione favorevole: vittoria delle farfalle e contemporanea sconfitta di Novara (attualmente quarta con 25 punti) contro Scandicci. In tal caso, il quarto di finale si giocherebbe contro la Igor Novara alla E-work arena. In caso di vittoria piena delle piemontesi (3-0 o 3-1), la Igor raggiungerebbe Milano a quota 28, superandola per un miglior quoziente set, e l’avversaria della UYBA diventerebbe proprio Milano.

Indipendentemente dagli incastri di classifica, la UYBA vuole mantenere alta la concentrazione. Il match contro Talmassons si preannuncia impegnativo: la squadra friulana, attualmente al dodicesimo posto con 8 punti, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche formazioni di alto livello. Nonostante la sconfitta casalinga per 3-0 contro Perugia nell’ultima giornata, il team di coach Barbieri ha qualità da non sottovalutare, rafforzate dall’arrivo della nuova opposta Storck.

Le neopromosse friulane (che lo scorso anno batterono la Futura nella finale di A2) dovrebbero scendere in campo con Blessing al palleggio, Storck in diagonale, la ex Botezat e Kocic al centro, Shcherban e Strantzali in banda e Ferrara libero. Per la UYBA, il coach Barbolini dovrebbe confermare il collaudato 6+1.

Dopo il match di sabato, la UYBA avrà a disposizione 12 giorni senza partite, grazie al rinvio del match del 22 dicembre contro Conegliano (impegnata nel Mondiale per Club). Questo permetterà alla squadra di recuperare energie in vista della ripresa del campionato, fissata per il 26 dicembre contro Bergamo, e del quarto di finale di Coppa Italia.

Alla vigilia del match, Giorgia Frosini ha dichiarato: «Vogliamo chiudere il girone di andata con un’altra bella prestazione: ci teniamo a giocare in casa la Coppa Italia, anche se sappiamo che dipende anche dal risultato della gara di Novara. In ogni caso, teniamo alta la concentrazione: Talmassons non è un campo facile, è un’ottima squadra e vorrà riscattare la sconfitta di settimana scorsa contro Perugia».

Cda Volley Talmassons Fvg – Eurotek UYBA Busto Arsizio Talmassons: 1 Pamio, 2 Gazzola (L), 3 Feruglio, 6 Kocic, 7 Ferrara (L), 8 Piomboni, 9 Gennar, 10 Blessing, 11 Scherban, 12 Strantzali, 14 Botezat, 15 Bucciarelli, 17 Storck. All. Barbieri.

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Programma redicesima giornata di andata

Wash4green Pinerolo – Smi Roma Volley; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci; Honda Olivero Cuneo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Il Bisonte Firenze – Bergamo; Numia Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Cda Volley Talmassons Fvg – Eurotek Uyba Busto Arsizio.

Classifica: Conegliano 39 (13 – 0); Scandicci 29 (10 – 2); Milano 28 (10 – 3); Novara 25 (9 – 3); BUSTO ARSIZIO 24 (8 – 4); Chieri 23 (9 – 4); Bergamo 18 (6 – 6); Vallefoglia 15 (4 – 8); Firenze 12 (4 – 8); Pinerolo 12 (4 – 8); Perugia 11 (3 – 10); Talmassons 8 (2 – 10); Roma 7 (2 – 10); Cuneo 7 (2 – 10).