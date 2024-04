SEO Specialist: chi è e che cosa fa?

Oggi scopriamo più da vicino chi è il SEO Specialist e che cosa fa concretamente poiché è una di quelle figure di cui si sente sempre più spesso parlare.

SEO Specialist: chi è

Quando si parla di SEO Specialist, si fa riferimento a una figura professionale che ottimizza un sito web per i motori di ricerca come Google. Si tratta di posizionare al meglio le piattaforme web per intercettare più traffico possibile, naturalmente con riferimento al proprio target. Un consulente SEO Specialist in Ticino è un esperto che si affianca ad altre figure come il SEO Strategist, il SEO Analyst, il SEO manager. Può succedere che un SEO Specialist impersoni anche le altre figure in base alle sue competenze.

SEO Specialist: che cosa fa

Tornando però al SEO Specialist in senso più stretto, questo professionista studia una strategia SEO ad hoc in base agli obiettivi del brand. Prende in esame l’intero sito web e altri aspetti come, ad esempio, il mercato di riferimento, il target, i competitor e così via.

Lo Specialista SEO ha il compito di analizzare i settori di marketing per ottimizzare i contenuti di un sito web. Infatti, non è sufficiente avere un sito web per farsi trovare online poiché occorre che si posizioni correttamente tra i risultati sui motori di ricerca. È doveroso occupare le prime posizioni per le parole chiave d’interesse su Google grazie alle strategie organiche, diverse dalla pubblicità a pagamento.

SEO Specialist: come pianificare una strategia

Un SEO Specialist inizia il suo lavoro analizzando il mercato di riferimento, i competitor e mettendo nero su bianco gli obiettivi del brand. Infatti, per delineare la natura del progetto digitale, è bene aver presente mission, vision e obiettivi del cliente.

Dopo questa prima fase iniziare, lo Specialista SEO individua le parole chiave per la creazione di contenuti mirati che posizionino il sito web, analizza gli intenti di ricerca del target e i posizionamenti sui motori di ricerca. Allo stesso tempo, il sito web va migliorato controllando l’architettura e correggendo eventuali errori.

Una volta fatto ciò, non resta che stabilire la strategia SEO pianificando i contenuti da inserire sul sito web e non solo. È facile che sia previsto anche un calendario editoriale. Una volta entrati nel vivo della strategia, si monitorano i risultati e si valuta la performance a distanza.

SEO Specialist: quali competenze ha

Uno Specialista SEO ha delle competenze specifiche che includono una conoscenza approfondita del digital marketing e di tutti gli strumenti del web marketing. Occorre che conosca il linguaggio html e la programmazione del web, senza dimenticare le regole dell’advertising online e i principali trend digitali. È bene che conosca anche il funzionamento dei social media e le loro regole in riferimento al marketing.

Deve sapersi interfacciare con altri professionisti come i programmatori, i social media manager, i copywriters, gli editor e così via poiché la strategia SEO è frutto di un lavoro di squadra. Essendo che questo si aggiorna e si arricchisce di frequente, il SEO Specialist deve esser una persona dinamica e sempre aggiornata. Inoltre, tra le soft skills di un SEO Specialist rientrano anche capacità di analisi, creatività e curiosità.